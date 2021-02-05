Боррель заявил, что в Москве прошел "открытый и честный" диалог по всем проблемам РФ и ЕС

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Евросоюз и Россия провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией, глобальным изменением климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержке Брюсселем Алексея Навального и высылке из РФ западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в пятницу в Twitter, подводя итоги своего визита в Москву.

"Я встретился с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым, чтобы обсудить отношения Россия - ЕС, которые находятся на самом низком уровне после отравления (версию о котором продолжает поддерживать ЕС - прим. ТАСС) и заключения господина Навального. В ходе открытых и честных переговоров я потребовал непредвзятого расследования покушений на его жизнь и свободу, - заявил он. - Мы договорились, что у нас есть общая заинтересованность в ответе на глобальные вызовы, включая изменение климата или глобальный ответ на пандемию. На основании позитивного опыта СВПД мы можем обсуждать наше дальнейшее вовлечение в ближневосточный мирный процесс".

Боррель также подтвердил распространенное ранее заявление своего пресс-секретаря, что в ходе визита Лавров проинформировал его о высылке из РФ трех дипломатов стран ЕС - Германии, Польши и Швеции, - участвовавших в незаконных митингах в России 23 января. "Я категорически осудил это решение, твердо отверг все обвинения, что они занимались деятельностью, несовместимой со статусом дипломата. Это решение должно быть пересмотрено", - написал глава европейской дипломатии.

Боррель также повторил традиционную для европейской дипломатии фразу о поддержке Брюсселем суверенитета Украины и необходимостью выполнения минских соглашений. "Мы также обсудили другие неразрешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые должны решаться на основании хельсинских принципов", - отметил он.

Подводя итоги визита, Боррель не упомянул о российско-германском проекте газопровода "Северный поток - 2".

Тем временем в Брюсселе крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия (EPP) - распространила заявление, в котором уже назвала визит Борреля "провалом", поскольку тот не привел к освобождению Навального. Евродепутаты раскритиковали Борреля за то, что он не встретился в тюрьме с осужденным за воровство блогером. В том же заявлении замглавы фракции Сандра Калниете (евродепутат от Латвии) призвала страны ЕС ввести санкции "против российских капиталов в Европе" и "немедленно блокировать строительство "Северного потока - 2", заявив, что Боррель сыграл роль "пропагандистского инструмента Кремля".