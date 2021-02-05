Оппозиция в парламенте Южной Осетии заявила о готовности к работе с коллегами из России

ЦХИНВАЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Оппозиционные депутаты парламента Южной Осетии, с конца августа бойкотирующие работу законодательного органа страны, заявили о готовности к работе с российскими коллегами. Об этом югоосетинские парламентарии рассказали корреспонденту ТАСС по итогам заседания парламента и рабочих встреч с российскими депутатами и сенаторами. Однако представители парламентской оппозиции заявили, что не отказываются от требования к президенту республики по отставке генерального прокурора.

В последний год российско-югоосетинское межпарламентское сотрудничество было осложнено пандемией и тем, что парламент Южной Осетии не собирался с конца августа 2020 года. Парламент Южной Осетии впервые за полгода собрался на заседание в пятницу, на нем выступил глава российской делегации, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Сегодня с прибытием серьезной делегации из Совета Федерации и Госдумы Российской Федерации и консультаций с нашими российскими коллегами, мы собрались на сессию с единственным вопросом о возобновлении работы постоянно действующей комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. Мы показали полную готовность к конструктивной работе, возобновлению работы с российскими коллегами по линии межпарламентского сотрудничества. Вместе с тем, позиция оппозиционных депутатов остается неизменной - дальнейшая работа сессии парламента зависит лишь от президента, ждем его представления об освобождении генерального прокурора", - заявил вице-спикер парламента, лидер оппозиционной Народной партии Александр Плиев.

Такой же позиции придерживаются и парламентская фракция оппозиционной партии "Ныхас".

"Одним из важных вопросов, которые обсуждались, был вопрос межпарламентского сотрудничества, мы заверили, что готовы и дальше проводить межпарламентское сотрудничество, Россия - наш стратегический партнер", - подчеркнул депутат Давид Санакоев. Депутат уточнил, что вопросы, которые касаются внутреннего характера, не выносились на повестку дня.

Представители депутатского объединения "За справедливость" также высказали свою приверженность принципам дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, выразив готовность к дальнейшей работе с российскими коллегами. "Вместе с тем, мы и дальше будем отстаивать нашу позицию по вопросам возвращения всей жизнедеятельности югоосетинского государства в правовое русло", - подчеркнул заместитель председателя комитета парламента Южной Осетии по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам Иван Сланов, который также входит в состав депутатского объединения.

О политической ситуации

Парламент Южной Осетии не мог собраться с конца августа 2020 года, когда половина депутатов заявили о намерении приостановить работу до решения вопроса об отставке генпрокурора республики Урузмага Джагаева. Парламент требовал отставки прокурора после прошедших в конце августа протестов, вызванных смертью задержанного по подозрению в покушении на главу МВД. В отставку ушло правительство, расследуется уголовное дело о смерти задержанного.

Бойкот депутатов не позволял парламенту собрать кворум для принятия решений, в том числе по утверждению кандидатуры нового премьера, принятию бюджета страны. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов дважды направлял письма главе парламента Алану Тадтаеву с требованием созвать внеочередное заседание, но оба раза оно срывалось из-за того, что часть депутатов не являлась на сессию. Бибилов предупредил о возможности роспуска парламента.

В пятницу в Цхинвал прибыла российская делегация для обсуждения рабочих вопросов. Российские парламентарии, которые входят в состав российско-югоосетинскиой комиссии по межпарламентскому сотрудничеству, провели рабочую встречи с членами югоосетинский части комиссии, были обозначены ряд важных для республики вопросов, в том числе взаимное признание трудового стажа и проблемы с временным ввозом автотранспорта из Южной Осетии на территорию РФ.