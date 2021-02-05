В Венесуэле заявили, что планировавший атаку на парламент страны был завербован ЦРУ

ГАВАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудник безопасности Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, задержанный ранее по подозрению в планировании взрыва в здании парламента, был завербован агентом ЦРУ с территории Колумбии. Об этом в пятницу сообщил председатель парламента страны Хорхе Родригес.

"Он был завербован этим агентом <...> из Колумбии. Это агент Центрального разведывательного управления [США] Мариано Хосе Угарте Морильо", - заявил Родригес, демонстрируя документ с информацией о вербовщике. Выступление политика транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

Родригес добавил, что в задачи задержанного входили дестабилизация обстановки, саботаж, а также нарушение работы радарной станции. "Ранее также был задержан венесуэльский дезертир, который продал Колумбии детальную информацию по указанной радарной базе", - отметил политик.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.