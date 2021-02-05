США изучат решение администрации Трампа вернуть Кубу в список стран - спонсоров терроризма

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Власти США тщательно изучат решение администрации экс-президента Дональда Трампа вернуть Кубу в американский список стран - спонсоров терроризма. Об этом заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы в администрации <...> привержены тому, чтобы провести тщательный обзор политических решений, принятых предыдущей администрацией, в том числе и решения ушедшей администрации внести Кубу в список государств - спонсоров терроризма", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Соединенные Штаты пересмотрят политику в отношении Кубы и новая американская администрация намерена придерживаться своего собственного курса.

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году и ввели торгово-экономическое эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента, объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей. Сближение приостановилось после того, как следующий хозяин Белого дома Дональд Трамп ужесточил правила поездок на остров для американцев и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. 11 января администрация Трампа вновь включила Кубу в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму.