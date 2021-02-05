Госдеп заявил, что США беспокоит расширение юрисдикции МУС на военных Израиля в Палестине

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. США изучают решение палаты Международного уголовного суда (МУС) о распространении своей юрисдикции на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет вести расследования в отношении израильских военных.

"Что касается решения МУС о юрисдикции, то это решение только недавно принято. Мы в курсе и изучаем его, - сказал в пятницу на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. - Суд распространяет свою территориальную юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа. Мы серьезно обеспокоены попытками распространять юрисдикцию на израильских военных".

На вопрос о перспективах санкций США в отношении представителей МУС за это решение, Прайс ответил: "Я не думаю, что хотел бы вдаваться в это". "Мы внимательно изучаем принятое сегодня решение. В более широком смысле мы разделяем цели МУС по привлечению к ответственности за военные преступления, преступления против человечности", - сказал сотрудник Госдепартамента. В то же время, отметил он, юрисдикция суда должна регулироваться СБ ООН.

Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года. В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру с просьбой об изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование преступлений, попадающих под юрисдикцию суда, на территории Государства Палестина с 13 июня 2014 года.

20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины "прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования" в отношении действий Израиля на палестинских территориях. Она добавила, что у нее есть все основания полагать, что военные преступления были совершены на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.