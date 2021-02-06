В США заявили, что крупных перемещений войск не будет до завершения обзора их дислокации

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Вашингтон не планирует проводить каких-либо крупных перемещений своих войск за рубежом, пока не будет завершена подготовка обзора дислокации американских ВС в мире. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

"Пока министр [обороны] не обратится к президенту [с иными] рекомендациями касательно всех баз и войск, которые у нас есть, президент хочет, чтобы сначала был завершен обзор", - сказал Кирби, добавив, что подготовку обзора планируется завершить к середине года.

Кирби также отметил, что это решение не окажет влияния на вопросы, касающиеся запланированных ротаций войск и выполнения взятых страной международных обязательств. "У нас все еще есть ротационное присутствие [войск] во многих уголках мира <...> на него не влияет обзор присутствия [ВС США], у нас есть обязательства по всему миру, которые мы должны выполнять, и мы продолжим это делать", - подчеркнул он.

Ранее Байден, выступая с речью в Госдепартаменте, объявил о глобальном пересмотре дислокации американских войск за рубежом. Глава государства отметил, что на время проведения указанного обзора вашингтонская администрация "приостанавливает вывод войск из Германии". Решение о передислокации значительной части американских военнослужащих из ФРГ было принято предыдущей вашингтонской администрацией летом прошлого года.