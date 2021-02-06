Главы МИД "евротройки" и госсекретарь США обсудили иранское ядерное досье

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Великобритании и США обсудили иранское ядерное досье и другие вопросы региональной безопасности. Об этом в пятницу в Twitter сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"У нас состоялся обстоятельный и важный обмен по иранскому досье с Энтони Блинкеном, Хайко Маасом и Домиником Раабом, - отметил он. - Мы обсудили совместное решение проблемы ядерной безопасности и региональной безопасности, а также другие важные вопросы".

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний президент США Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.