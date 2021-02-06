Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит защищать своих граждан и солдат

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Международный уголовный суд (МУС), принявший в пятницу решение о распространении своей юрисдикции на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет вести расследования в отношении израильских военных, "политическим органом, а не правовым институтом", а также пообещал продолжить "защищать любыми путями" граждан и солдат еврейского государства от судебного преследования.

"Гаагский трибунал (МУС - прим. ТАСС) еще раз доказал, что является политическим органом, а не правовым институтом. Мы продолжим любыми путями защищать наших граждан и наших солдат от судебного преследования", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

По словам премьера, МУС "игнорирует реальные военные преступления", а "вместо этого он преследует Израиль - государство с сильным демократическим режимом, соблюдающее принцип верховенства закона и не являющееся членом трибунала". "Этим решением (о распространении юрисдикции МУС на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа - прим. ТАСС) трибунал нарушил право демократий на защиту от терроризма и сыграл на руку тем, кто подрывает усилия по расширению круга мира", - добавил он.

Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года. В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру с просьбой об изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда, на территории Государства Палестина с 13 июня 2014 года.

20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины "прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования" в отношении действий Израиля на палестинских территориях. Она добавила, что у нее есть все основания полагать, что военные преступления были совершены на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.