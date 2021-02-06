WSJ: инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы радиоактивных веществ на двух объектах в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Следы радиоактивных веществ были обнаружены представителями МАГАТЭ на двух иранских объектах во время проведенных осенью инспекций. С таким утверждением выступила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на трех дипломатов, пожелавших остаться неизвестными.

Речь идет о двух спорных объектах, вопросы к которым у МАГАТЭ возникли еще в начале 2020 года. Представители организации подозревали, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы. После визита в Тегеран генерального директора агентства Рафаэля Гросси в августе прошлого года Иран согласился допустить инспекторов на эти объекты. Представители организации посетили их осенью, однако об обнаружении там следов радиоактивных веществ ранее не сообщалось.

Газета отмечает, что дипломаты не смогли уточнить, какие именно вещества были обнаружены во время инспекций, однако, по их словам, их наличие может свидетельствовать о том, что "Иран предпринимает шаги по созданию ядерного оружия". Каких-то иных подробностей относительно находок МАГАТЭ издание не приводит.

Публикация в The Wall Street Journal появилась на фоне неопределенности относительно дальнейших перспектив иранской ядерной сделки. Президент США Джо Байден во время предвыборной кампании неоднократно подвергал критике решение Дональда Трампа выйти из нее. Однако за первые недели своего пребывания в Белом доме он не сделал каких-либо шагов по возвращению к соглашению. Во время выступления в четверг в Госдепартаменте по основным направлениям американской внешней политики Байден обошел эту тему стороной.