Суд в США освободил задержанного за участие в беспорядках в Вашингтоне чиновника

ТАСС, 6 февраля. Окружной суд Вашингтона постановил в пятницу освободить Койю Гриффина, чиновника из штата Нью-Мексико, задержанного за участие в беспорядках 6 января на Капитолийском холме в американской столице. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на решение федерального судьи Берил Хауэлл.

"В отличие от большинства наглых бунтовщиков он (Гриффин - прим. ТАСС) не был вооружен и мирно покинул территорию Капитолия. Он не был участником насильственного вторжения в Капитолий или частью мародерствующей толпы, которая бродила по залам [здания] законодательной ветви власти 6 января, и обвинение, которое ему сейчас предъявлено, отражает этот факт", - прокомментировала Хауэлл решение об освобождении чиновника из-под стражи.

Она добавила, что, учитывая задержки в судебном разбирательстве, вызванные пандемией коронавируса, Гриффин мог бы в итоге провести под стражей больше времени, чем возможный срок, который он может получить, если будет признан виновным. На прошлой неделе магистратский суд Вашингтона постановил задержать Гриффина до завершения слушаний по его делу, мотивировав это тем, что чиновник, вероятно, отказался бы соблюдать условия освобождения и не явился бы в суд. Как отмечает Politico, решение Хауэлл было неожиданным, поскольку ранее она оспорила несколько решений судов более низких инстанций об освобождении до начала разбирательств задержанных по делу о беспорядках у Капитолия.

17 января агентство Associated Press информировало, что американские власти задержали в Вашингтоне представителя властей округа Отеро (штат Нью-Мексико) Койю Гриффина, который также является сторонником 45-го президента США республиканца Дональда Трампа и основателем группы активистов Cowboys for Trump ("Ковбои за Трампа"). Гриффину, который был замечен на беспорядках в Вашингтоне 6 января, были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в здание Конгресса США..