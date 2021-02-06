В ООН приветствовали планы США исключить хуситов из списка террористов

ТАСС, 6 февраля. Организация Объединенных Наций (ООН) приветствовала намерение Госдепартамента США отменить решение предыдущей администрации о включении йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в список террористических организаций. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Наши действия полностью обусловлены гуманитарными последствиями [принятия] этого решения предыдущей администрацией [США] в последний момент, которое, как ясно дали понять ООН и гуманитарные организации, усугубит самый тяжелый гуманитарный кризис в мире, - приводит слова Дюжаррика в субботу агентство Reuters. - Мы приветствуем заявленное намерение администрации США отменить включение в список, поскольку это принесет глубокое облегчение миллионам йеменцев, которые полагаются на гуманитарную помощь и коммерческий импорт для элементарного удовлетворения потребностей выживания".

В пятницу Госдепартамент уведомил Конгресс США о своем намерении исключить движение йеменских мятежников из террористического списка.

Минфин США за день до инаугурации нового президента США демократа Джо Байдена сообщил о внесении движения "Ансар Аллах" в список террористических организаций.

4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия по мирному урегулированию в этой арабской стране. В то же время глава Белого дома отметил, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами "со стороны поддерживаемых Ираном сил", поэтому США продолжат помогать королевству в защите "суверенитета, территориальной целостности и своего народа".

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.