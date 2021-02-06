Глава МИД Маврикия ушел в отставку

ПРЕТОРИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикия Нандкумар Бодха объявил в субботу о своей отставке.

"Утром я подал заявление об уходе с поста министра, а также из всех структур [проправительственной партии] "Боевое социалистическое движение", - говорится в его заявлении, опубликованном газетой Le Mauricien. Бодха добавил, что разочарован политикой партии, которая больше не отвечает "его идеалам и принципам".

Этот шаг сделан на фоне ведущегося на Маврикии разбирательства по делу о коррупции, к которому могут иметь отношение официальные лица, отмечает издание L'Express.