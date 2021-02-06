Токио заявил Пекину протест из-за вхождения кораблей КНР в зону у островов Сенкаку

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило Китаю протест из-за вхождения патрульных кораблей морской полиции КНР в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Токио считает своими территориальными водами. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

Утром два китайских корабля вошли в зону у Сенкаку. В тот момент там находились японские рыболовецкие шхуны, и китайские корабли совершили движение в их направлении с целью сближения. Тем не менее, поскольку шхуны располагались рядом с катерами береговой охраны Японии, никаких активных действий стороны не предпринимали. Япония назвала действия китайских кораблей непозволительными.

Отмечается, что это первый подобный случай с 1 февраля, когда в КНР вступил в силу закон, согласно которому китайская береговая охрана получила полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета.

КНР считает эти острова своими незаконно оккупированными территориями и требует их возвращения. Территориальный спор вокруг необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. Затем в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.