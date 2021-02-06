Партия "Лига" заявила о готовности поддержать новое правительство Италии

РИМ, 6 февраля. /ТАСС/. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что готов поддержать новое правительство страны во главе с Марио Драги, получившим соответствующий мандат.

"Мы готовы, мы самая популярная политическая сила в стране. Там, где управляют наши представители, мы видим отличные результаты", - сказал Сальвини в субботу в прямом эфире канала RAI News24 по завершении встречи с Драги.

Он также отметил, что в ходе беседы убедился, что многие идеи и видение Драги совпадают с позициями "Лиги". При этом Сальвини указал, что на встрече не обсуждался состав будущего кабинета. "Необходимы общие цели, и каждый должен отказаться от чего-то, чтобы пройти вместе путь, не очень длинный", - добавил Сальвини.

Таким образом, как отмечают наблюдатели, перешедшая в оппозицию партия, входившая в правящую коалицию до сентября 2019 года, не выдвигает особых условий для поддержки Драги. Ранее говорилось, что "Лига" не будет составлять парламентское большинство, если в нем останется "Движение "5 звезд". Последнее, входившее до сих пор в правящую коалицию, также смягчило свои позиции и готово оказать поддержку Драги.

Ранее в поддержке Драги заверил Сильвио Берлускони, лидер партии "Вперед, Италия". Только партия "Братья Италии", союзная по правоцентристской коалиции "Лиге" и "Вперед, Италии", высказалась против правительства Драги.

Президент Италии Серджо Маттарелла в среду поручил Драги формирование технического кабинета "для выполнения первоочередных задач", включая решение санитарного кризиса, после провала попытки восстановить правившую до сих пор коалицию в составе "Движения "5 звезд", Демократической партии и небольших партий "Свободные и равные" и "Живая Италия". Выход из коалиции последней лишил ее поддержки абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента и привел к отставке премьер-министра Джузеппе Конте.