Байден позвонил потерявшей работу американке и рассказал об экономическом плане

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поговорил по телефону с жительницей Калифорнии Мишель, которая в прошлом году лишилась работы из-за пандемии, и рассказал ей о своей программе стимулирующих экономику мер. Видеосюжет о разговоре размещен в субботу в Twitter Байдена. До этого Мишель написала президенту письмо.

"Идея в том, что мы хотим [заново] открыть бизнес. Мы примем план, который предоставит людям срочную помощь, в которой они так нуждаются. Это поможет малому бизнесу открыться", - сказал глава Белого дома. Он также напомнил, что власти намерены добиться вакцинации 100 млн человек в ближайшие 100 дней. В ответ Мишель рассказала, что записала своих родителей на прививку.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, данный разговор является частью программы, в рамках которой Байден намерен регулярно общаться с гражданами.

Экономический план Байдена в размере $1,9 трлн предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. 29 января Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять эту инициативу.