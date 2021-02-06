Формирующий новое правительство Италии Марио Драги проведет новый раунд консультаций

РИМ, 6 февраля. /ТАСС/. Получивший поручение формировать новое правительство Италии Марио Драги начинает в понедельник новый раунд консультаций с политическими партиями. Как сообщается в субботу на сайте нижней палаты парламента, встречи начнутся в понедельник и завершатся во вторник во второй половине дня консультациями с делегациями партий "Лига" и "Движение "5 звезд".

По итогам завершившегося в субботу первого раунда представленные в парламенте группы выразили в основном поддержку Драги. Среди них - партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" и "Лига". Их союзник по правоцентристской коалиции, до сих пор находившейся в оппозиции, партия "Братья Италии" заявила, что останется в оппозиции. Пока неопределенно выразили свою позицию представители входившего до сих пор в правящую коалицию "Движения "5 звезд". После встречи с Драги было заявлено, что "рассматривается возможность" участия в парламентском большинстве, которое поддержит новый кабинет. В любом случае партия проявит "лояльность" в интересах страны, которая нуждается в политическом правительстве.

Таким образом, у правительства Драги складывается обширное большинство, включающее политических оппонентов. По итогам консультаций Драги должен окончательно принять премьерский мандат и огласить состав кабинета. Пока неясно, будет ли он полностью состоять из технократов или включать политиков.

Президент Италии Серджо Маттарелла в среду поручил экс-главе Европейского центрального банка Марио Драги формирование кабинета "для выполнения первоочередных задач", включая решение санитарного кризиса, после провала попытки восстановить правившую до сих пор коалицию в составе "Движения "5 звезд", Демократической партии и небольших партий "Свободные и равные" и "Живая Италия". Выход из коалиции последней лишил ее поддержки абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента и привел к отставке премьер-министра Джузеппе Конте.