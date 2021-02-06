Блинкен обсудил с главой саудовского МИД прекращение конфликта в Йемене и права человека

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом вопросы региональной безопасности, включая предотвращение атак на королевство и прекращение конфликта в Йемене. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Стороны обсудили региональную безопасность, борьбу с терроризмом и сотрудничество в предотвращении и защите от атак на королевство. Госсекретарь отметил несколько ключевых приоритетов новой администрации, включая вопросы прав человека и прекращение войны в Йемене", - отмечается в тексте.

Президент США Джо Байден заявил 4 февраля в Госдепартаменте в ходе своего выступления по внешней политике, что Вашингтон прекращает всю поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене. В то же время глава Белого дома отметил, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами "со стороны поддерживаемых Ираном сил", поэтому США продолжат помогать королевству в защите "суверенитета, территориальной целостности и народа".

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.