Главы МИД ЕС обсудят 22 февраля отношения с Россией после визита Борреля в Москву

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на заседании 22 февраля обсудят отношения с Россией после визита главы дипломатии Жозепа Борреля в Москву. Об этом заявил в субботу сам Боррель.

"Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для проведения прямых обменов, передачи четких и откровенных сообщений, тем более когда отношения далеки от удовлетворительных. Я расскажу своим коллегам из ЕС об итогах моего визита на Совете по иностранным делам 22 февраля, где мы проведем специальную дискуссию по отношениям между ЕС и Россией в преддверии стратегических дебатов по отношениям между ЕС и Россией в марте на Евросовете", - сказал он.

Боррель совершил визит в РФ с 4 по 6 февраля. По его словам, Евросоюз и Россия провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией, глобальным изменением климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержки Брюсселем Алексея Навального и высылки из РФ западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста.