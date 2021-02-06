Журналиста Al Jazeera спустя четыре года освободили из-под стражи в Египте

ТАСС, 6 февраля. Журналист телеканала Al Jazeera Махмуд Хусейн, находившийся под стражей в Египте с декабря 2016 года, был отпущен по решению египетских властей. Об этом в субботу говорится в сообщении канала.

"Al Jazeera Media Network приветствует новости об освобождении Махмуда и верит, что ни один журналист не должен быть подвержен тому, от чего страдал Махмуд на протяжении последних четырех лет только из-за своей профессии", - говорится в сообщении телеканала.

24 декабря 2016 года Al Jazeera заявил о задержании в Каире своего журналиста, который является гражданином Египта. По данным канала, его подозревали в попытке свержения правительства Абделя Фаттаха ас-Сиси. Тогда же египетские правоохранительные органы провели обыск в домах двух братьев Хусейна, которые также были задержаны. За несколько дней до этого, отмечает телеканал, журналиста в течение 15 часов допрашивали в аэропорту Каира.

Срок содержания Хусейна под стражей без предъявления обвинений продлевался 20 раз. По данным TRT, впоследствии власти Египта официально обвинили Хусейна в распространении ложной информации, заказчиками которой якобы выступали некоторые круги из Дохи. Al Jazeera со своей стороны отвергла эти обвинения.