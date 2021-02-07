Республиканцы в штате Вайоминг осудили поддержавшую импичмент Трампа законодательницу

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Отделение Республиканской партии в Вайоминге выступило с осуждением Лиз Чейни, представляющей этот штат в Палате представителей Конгресса США за то, что она поддержала импичмент Дональда Трампа, когда он был президентом. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press .

Чейни 13 января в числе десяти республиканцев проголосовала в поддержку резолюции об инициированном демократами импичменте Трампа. Он в то время являлся американским лидером. Однопартийцы Чейни ранее не раз выступали с критикой в ее адрес.

Подавляющее большинство членов центрального комитета отделения Республиканской партии в Вайоминге проголосовали за то, чтобы в официальном порядке выступить с осуждением законодательницы. Ее, в частности, обвинили в том, что она поддержала процедуру импичмента Трампа "без проведения слушаний и надлежащих процедур".

Как отмечает телеканал CNN, республиканцы призвали Чейни уйти в отставку и вернуть средства, которые партия предоставила ей ранее на проведение предвыборной кампании.

Как подчеркнул один из представителей партии республиканцев в штате Дэрин Смит, Трамп лишь "призывал к мирному собранию и к акции протеста с требованием обеспечить честность выборов", а также к проверкам результатов голосования. Чейни опубликовала заявление, в котором отметила, что считает верным свое решение поддержать импичмент.

Законодательница в настоящее время занимается должность председателя Конференции конгрессменов-республиканцев. Это третий по значимости пост в руководстве партии в нижней палате Конгресса США. Однопартийцы обсуждали возможность снятия Чейни с указанной должности. Ранее на этой неделе конгрессмены-республиканцы провели закрытую встречу, по итогам которой большинство законодателей высказались против этого.