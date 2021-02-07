В Мьянме вновь прошли акции протеста против военного переворота

ТАСС, 7 февраля. Мирная акция протеста против произошедшего 1 февраля в Мьянме военного переворота состоялась в воскресенье в городе Янгоне. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, протестующие призывали к освобождению государственного советника страны Аун Сан Су Чжи и других задержанных в результате захвата власти. При этом зачинщики переворота распорядились об ограничении провайдерами доступа пользователей к популярным соцсетям, чтобы помешать протестам. Столкновений в ходе демонстрации отмечено не было.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на опубликованный в соцсетях видеоролик информирует, что в городе Мьявади полиция разгоняла аналогичную акцию протеста, были слышны звуки выстрелов.

Накануне жители страны также выходили на улицы, протестуя против захвата власти военными.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.