Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе обсудила с Тихановской ситуацию в Белоруссии

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) по Восточной Европе Даниэла де Риддер обсудила с экс-кандидатом в президенты в Белоруссии Светланой Тихановской в формате онлайн "наиболее эффективные пути оказания со стороны международного сообщества поддержки демократических процессов" в республике. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе организации.

Во время беседы в пятницу были затронуты вопросы, связанные с положением дел в области прав человека и свобод в Белоруссии, а также политических заключенных, поясняется в сообщении. "Де Риддер отметила, что ее мандат включает в себя взаимодействие со всеми сегментами общества посредством межпарламентской дипломатии. Спецпредставитель подчеркнула приверженность ПА ОБСЕ содействию укреплению доверия, примирению и налаживанию диалога со всеми заинтересованными сторонами страны и представителями международного сообщества". Она сообщила, что планирует провести ряд встреч с различными белорусскими представителями, включая власти и главу белорусской делегации в ПА ОБСЕ Андрея Савиных, "в рамках общих усилий по содействию диалогу со всеми заинтересованными сторонами в стране".

Тихановская проинформировала спецпредставителя о текущей ситуации с протестами в своей стране, отметив, что "каждый день число политических заключенных растет и недавно суды начали приговаривать к тюремному заключению на несколько лет мирных протестующих, которых преследуют по уголовным делам".

Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла также принял участие во встрече с Тихановской, говорится в пресс-релизе. Он подчеркнул, что организация собирается провести ряд встреч с белорусскими представителями и заинтересованными сторонами, в том числе делегацией Беларуси в ПА ОБСЕ, властями и гражданским обществом.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.