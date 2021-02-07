Дамаск назвал незаконным решение Анкары открыть отделение турецкого вуза близ Алеппо

ТАСС, 7 февраля. Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии считает нарушением международного права решение властей Турции открыть в сирийской провинции Алеппо, расположенной на границе двух государств, медицинский колледж и институт при Стамбульском университете медицинских наук. Об этом в воскресенье сообщило государственное сирийское телевидение.

Как указал представитель сирийского внешнеполитического ведомства, Сирия "полностью отвергает решение турецких властей открыть колледж и институт при Стамбульском университете в городе Ар-Рай, расположенном севернее Алеппо". Представитель сирийского МИД указал, что подобное решение "является опасным прецедентом и грубым нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций".

В заявлении говорится, что указанное намерение Анкары - не что иное как "продолжение политики турецких властей, имеющей целью разжигание кризиса в Сирии, поддержку террористических группировок и направлено на обслуживание собственных имперских амбиций".

Несколько дней назад президент Турции Тайип Эрдоган издал указ об учреждении медицинского колледжа и института медицинских наук при Стамбульском университете медицинских наук в городе Ар-Рай, находящемся в зоне, где турецкая армия проводила военную операцию "Щит Евфрата".

С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.