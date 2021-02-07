Байден заявил, что США и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию между двумя странами. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого транслировался в воскресенье.

Он говорил о своих отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином в бытность американским вице-президентом. "Я все время ему говорил, что у нас не должно быть конфликта, но будет острая конкуренция. Я не собираюсь это делать - он [Си Цзиньпин] знает это, потому что тоже посылал сигналы, - так, как это сделал Трамп. Мы сосредоточимся на международных правилах дорожного поведения", - отметил Байден.

Глава государства добавил, что в качестве американского лидера еще не поговорил по телефону с председателем КНР. "У нас еще не было возможности поговорить друг с другом. Нет причин не позвонить ему. Как мне сказали, я, вероятно, проводил с Си Цзиньпином больше времени, чем любой мировой лидер, потому что я провел 24-25 часов в личных встречах с ним, когда я был вице-президентом. Проехал с ним 17 тыс. миль (27,4 тыс. км - прим. ТАСС). Я его очень хорошо знаю", - утверждал глава Белого дома.

При этом он подчеркнул, что "есть много чего, что можно обсудить" с Си Цзиньпином. "Он очень умен. Он очень бескомпромиссный", - добавил президент.