МИД Чехии призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии призвало белорусские власти начать конструктивный диалог с оппозицией по урегулированию ситуации в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении внешнеполитического ведомства республики.

"С обеспокоенностью наблюдаем за развитием ситуации в Белоруссии и призываем [президента республики] Александра Лукашенко, чтобы его режим установил диалог с белорусским обществом, - подчеркивается в документе. - Мы уверены, что единственным выходом из нынешнего кризиса [в Белоруссии] являются по-настоящему свободные выборы".

МИД Чехии призвал белорусские власти "прекратить насилие по отношению к мирным демонстрантам, гражданскому обществу и независимым журналистам, а также освободить политических заключенных". Ведомство выразило опасения в связи с ухудшением здоровья задержанных представителей оппозиции.

Данная позиция Чехии была доведена до сведения посла Белоруссии в республике, который для этого был вызван в МИД, говорится в документе.

Между тем Telegram-канал представителей экс-кандидата на пост президента, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской сообщил в воскресенье, что в Чехии в рамках института универсальной юрисдикции было подано первое заявление на действия силовиков Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и выехавшая в Литву, где она и находится. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.