Израильские военные открыли предупредительный огонь на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 7 февраля. /ТАСС/. Пограничный инцидент произошел в воскресенье на юге Ливана. Как сообщило информационное агентство Al-Wataniya, израильские военнослужащие открыли предупредительный огонь по ливанской территории в районе Мейс-эль-Джебель. По его информации, это произошло в тот момент, когда группа крестьян, которая занималась посадкой деревьев, приблизилась к пограничным заграждениям.

Как отмечает агентство, израильские военные произвели не менее 15 выстрелов. Никто из земледельцев не пострадал.

Ливанские военные проинформировали командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) об инциденте, после чего в Мейс-эль-Джебель прибыли миротворцы. Ранее в этой местности израильские пограничники несколько раз задерживали пастухов, которые переходили со стадами коров и овец на территорию еврейского государства.

26 августа прошлого года представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае сообщил об обнаруженном проходе, сделанном в проволочных заграждениях возле израильского поселка Манара. Тогда были нанесены авиаудары по наблюдательным постам шиитской милиции "Хезболлах" в Южном Ливане.

1 февраля шиитские бойцы сбили израильский беспилотник над югом Ливана. Он упал возле населенного пункта Блида и попал в руки членов "Хезболлах". Израильский военный представитель подтвердил, что аппарат был сбит, подчеркнув при этом, что риска утечки секретной информации нет. Как отмечает новостной портал Elnashra, после этого инцидента напряженность на границе заметно возросла.