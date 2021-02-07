Депутат ЕП от Эстонии пообещал добиваться отставки Борреля после его визита в Москву

ТАЛЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террас намерен добиваться отставки главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля из-за его недавнего визита в Москву. Законодатель сообщил в воскресенье порталу Delfi, что уже заручился поддержкой более 20 из 705 членов ЕП по данному вопросу и надеется существенно увеличить это число.

"Надеюсь, что Боррель осознает свой позор и освободит столь важную для Европейского союза должность", - сказал Террас.

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс подвергла Борреля критике за визит в Москву 4-6 февраля. По ее мнению, дипломат должен был добиваться встречи с Алексеем Навальным, а также на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым указать, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России.

По итогам поездки в Москву Боррель заявил, что ЕС и РФ провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией нового коронавируса, глобального изменения климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержки Брюсселем Навального и высылки из России западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста.