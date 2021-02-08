В Эквадоре закончилось голосование на президентских и парламентских выборах

БОГОТА, 8 февраля. /ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах завершилось в воскресенье в Эквадоре в 17:00 по местному времени (01:00 мск понедельника). Ожидается, что Национальный избирательный совет страны обнародует первые официальные результаты волеизъявления в 20:00 (04:00 мск понедельника).

По данным экзитпола, обнародованным компанией Clima Social, по итогам первого тура президентских выборов лидирует Андрес Араус, который представляет левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", с 36,2% голосов. На втором месте находится кандидат от правоцентристского "Движения КРЕО" экс-банкир Гильермо Лассо (21,7%), на третьем - Яку Перес из левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик" (16,7%).

При этом, по данным центра по изучению общественного мнения Cedatos, Араус набирает 34,94% голосов, Лассо - 20,99%, а Перес - 17,99%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если это никому не удастся, 11 апреля состоится второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.