МИД Австралии сообщил об аресте в КНР соотечественницы, работавшей на местном телевидении

СИДНЕЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Китая арестовали гражданку Австралии Чэн Лэй, работавшую ведущей на китайском телеканале CGTN, по подозрению в шпионаже. Об этом в понедельник сообщила глава министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн.

"Австралийское правительство было проинформировано о том, что гражданка Австралии Чэн Лэй была официально арестована в Китае 5 февраля после шести месяцев содержания под стражей. Китайские власти сообщили, что она была арестована по подозрению в передаче сведений, представляющих государственную тайну, за границу", - указано в заявлении главы внешнеполитического ведомства.

Пейн также отметила, что гражданка Австралии была задержана 13 августа 2020 года и с тех пор находилась под стражей. "Правительство регулярно выражало серьезную озабоченность по поводу содержания Чэн Лэй под стражей. Сотрудники австралийского посольства посещали ее шесть раз с момента задержания, в соответствии с условиями двустороннего консульского соглашения", - сообщила министр. Она также подчеркнула, что рассчитывает на неуклонное соблюдение всех международных норм и правил в отношении австралийской гражданки.

В МИД Австралии ожидают, что расследование дела Чэн Лэй продлится несколько месяцев, поскольку выдвинутые обвинения "довольно обширны". По данным вещательной корпорации ABC, семья арестованной журналистки, в том числе двое малолетних детей, проживает в Мельбурне.

В начале сентября работавшие в Пекине сотрудники австралийской телерадиокорпорации ABC и экономического издания Australian Financial Review были вызваны на допрос в министерство безопасности в связи с задержанием Чэн Лэй, после чего их срочно отозвали из Китая. К настоящему моменту в КНР не осталось ни одного аккредитованного журналиста из Австралии. Ранее Пекин отказал в выдаче виз журналистам девяти австралийских газет и вещательной корпорации ABC.