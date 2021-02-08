СМИ: армия Китая предоставила вакцину от коронавируса военным Пакистана

ИСЛАМАБАД, 8 февраля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) предоставила вакцину против коронавируса Вооруженным силам Пакистана. Об этом в понедельник сообщает газета Dawn .

По ее данным, партия вакцины китайской госкомпании Sinopharm была доставлена в Исламабад в воскресенье. Она будет распределена между воинскими гарнизонами в четырех провинциях Пакистана, где в ближайшие дни медики приступят к вакцинации военнослужащих.

"Пакистанская армия стала первой иностранной армией, получившей вакцину от коронавируса от китайских военных, - цитирует издание заявление НОАК. - Препарат компании Sinopharm также направляется ВС Камбоджи по запросу правительства этой страны".

1 февраля в Пакистан прибыли 500 тыс. доз вакцины, безвозмездно предоставленных Китаем. Эта партия была использована в первой фазе вакцинации, начавшейся в Пакистане на прошлой неделе. Ее получают пакистанские врачи, работающие в зонах риска, сотрудники силовых и правоохранительных органов.

Помимо вакцины от Sinopharm пакистанские власти разрешили использовать российскую вакцину "Спутник V" и препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Исламабад планирует получить 17 млн доз вакцины AstraZeneca через механизм COVAX Всемирной организации здравоохранения, 7 млн доз должны быть доставлены в страну к марту.

С 26 февраля 2020 года в Пакистане были зарегистрированы 554 474 случая заражения коронавирусом, из-за вызванной им болезни умерли 11 967 пациентов, выздоровели 510 тыс. инфицированных.