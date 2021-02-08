ТАСС, 8 февраля. США возобновляют взаимодействие с Советом ООН по правам человека. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.

"Совет по правам человека несовершенен и нуждается в реформе, но выход из него этого не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он смог реализовать свой потенциал, - это сильное и принципиальное руководство США. Под руководством президента [Джо] Байдена мы возобновляем сотрудничество и готовы предводительствовать", - написал Блинкен.