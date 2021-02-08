Во втором по величине городе Мьянмы ограничили собрания граждан

ТАСС, 8 февраля. Мьянманский город Мандалай, второй по величине в стране, вводит ограничения на собрания граждан в некоторых районах этого населенного пункта в условиях протестов против отстранения правительства республики военными. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление действующих местных властей.

В нем говорится, что демонстрации и собрания более пяти человек запрещены, а с 20:00 до 04:00 по местному времени вступает в силу комендантский час.

Массовые акции протеста проходят в Мьянме третий день подряд после захвата военными власти в стране. Десятки тысяч жителей Мандалая вышли в понедельник на митинг.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.