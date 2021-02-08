ЕК отвергает двойные стандарты и считает неправомерными сравнение протестов в РФ и ЕС

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) отвергает все российские обвинения в двойных стандартах и считает совершенно неправомерными сравнения протестов или вопросов соблюдения прав журналистов в России и странах Евросоюза. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя прошедшую 5 февраля в Москве пресс-конференцию главы МИД РФ Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Между Россией и ЕС есть фундаментальные различия в понимании и применении принципов верховенства права и в том, как работает судебная система. В странах ЕС есть достаточно механизмов, которые гарантируют права человека и их защиту, потому что у нас есть действующая система верховенства права и независимого судопроизводства. Поэтому параллель между протестующими в России и странах ЕС и США, а также сравнения вопросов соблюдения прав журналистов в России и Латвии - это часть обычного набора тезисов, которые российские партнеры используют, когда они пытаются обвинить ЕС в двойных стандартах", - полагает Стано.

"Мы опровергаем все эти попытки фактами на протяжении очень длительного времени. Мы хотим добиться, чтобы Россия исправила имеющиеся в наших отношениях разногласия. Ответ, который мы получили в ходе пресс-конференции и в ходе последних событий, - это нечто явно идущее в противоположном направлении", - добавил Стано.

Не двойные стандарты

Как заявил 5 февраля Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Боррелем, российские полицейские неоднократно были атакованы участниками прошедших несогласованных акций, но их действия несопоставимы с примерами жестокости в подобных случаях в странах Евросоюза и США. Он указал, что российская сторона передала в Брюссель кадры жестокого обращения полицейских, снятые в Европе и США, накануне визита Борреля в Москву. В частности, по словам Лаврова, там можно увидеть, как в США полицейский джип переезжает лежащих на земле протестующих и другие подобные случаи.

"Ничего близкого не было у нас. В России полицейские во время последних демонстраций многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств, включая слезоточивый газ. Слезоточивый газ применяли демонстранты против полиции", - отметил Лавров.

Министр указал, что в Европе также наблюдаются многочисленные ситуации, "когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения". Он упомянул о процессе над тремя осужденными в Испании, которые были приговорены к 10 и более годам заключения за организацию референдума в Каталонии. По его словам, судебные власти Германии и Бельгии обращались к испанской стороне с требованием отменить политизированное решение. "Испанские власти ответили: "У нас есть наша судебная система, и даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах, по нашим законам". Это ровно то, чего мы хотим от Запада в плане взаимности", - резюмировал Лавров.

Ранее глава МИД обратил внимание на однобокое освещение событий в РФ на Западе и подчеркнул, что на Смоленской площади подготовили видеоряд о том, как незаконные акции подавляются на Западе и как реагирует на нарушения закона российская полиция. По словам Лаврова, он отправил этот материал Боррелю, чтобы тот ознакомился с тем, как в Москве "видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений".

Свобода СМИ

В начале декабря 2020 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них были Андрей Яковлев, два года назад возглавлявший редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде. В СГБ сообщили, что их действия были санкционированы судом в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела.

С 1 февраля телекоммуникационная компания Латвии Tet прекратила ретрансляцию на территории республики российских телеканалов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс"), в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.

Когда на пресс-конференции в Москве Боррелю было указано на этот факт, он выразил уверенность, что судебная система Латвии разберется в ситуации с русскоязычными журналистами в соответствии с правовыми принципами ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Боррель так и не высказал озабоченности в связи с действиями Латвии в отношении русскоязычных журналистов.