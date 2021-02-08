Букингемский дворец опроверг публикацию о попытке скрыть размеры состояния Елизаветы II

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II не пыталась помешать утверждению законопроекта, который мог бы раскрыть размеры королевского состояния. Об этом заявили в понедельник в пресс-службе Букингемского дворца, комментируя публикацию британской газеты The Guardian, утверждавшей, что Ее Величество предприняла такую попытку в 1973 году.

"Получение королевского согласия [на утверждение законов] - парламентский процесс, в котором роль монарха является чистой формальностью. Монарх всегда дает свое согласие в ответ на просьбу правительства. Любые утверждения о том, что монарх заблокировал законопроект, попросту неверны", - говорится в комментарии, распространенном сотрудниками королевской резиденции.

В воскресенье The Guardian, ссылаясь на документы из британского Национального архива, сообщила о возможном конфликте интересов, подрывающем британскую демократию и ставящем под сомнение лежащий в ее основе принцип беспристрастности главы государства. Издание утверждало, что в начале 70-х годов прошлого века личный адвокат королевы добился того, чтобы правительство консерватора Эдварда Хита внесло поправки в законопроект о финансовой прозрачности. Они позволяли не раскрывать информацию о конечных бенефициарах сделок по приобретению акций, если дело касалось "глав государств". Издание отмечает, что почти полвека спустя британский монарх по-прежнему имеет возможность неформально добиваться внесения изменений в рассматриваемые парламентом законопроекты, так как министры обязаны уведомлять главу государства о случаях, когда билль потенциально затрагивает интересы короны.

Формально размеры состояния Елизаветы II никогда не раскрывались. В настоящий момент оно оценивается примерно в £350 млн ($480 млн по текущему курсу).