Духовный лидер Ирана амнистировал почти 4 тыс. заключенных

ТЕГЕРАН, 8 февраля. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи амнистировал 3 840 заключенных в честь 42-й годовщины Исламской революции, которая в этом году выпала на 10 февраля. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Речь идет о помиловании или сокращении сроков. Проект амнистии и соответствующие списки заключенных были ранее представлены духовному лидеру председателем Верховного суда страны Эбрахимом Раиси.

22-е число месяца бахман по иранскому календарю, которое в этом году пришлось на 10 февраля, - один из главных национальных праздников в стране. Этот день считается датой окончательной победы Исламской революции в борьбе против монархического правления последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви (1941-1979).

Согласно конституции Ирана, духовный лидер имеет право помиловать или сокращать сроки заключения для осужденных по рекомендации председателя Верховного суда.