Байден считает, что Сенат должен решить, ограничивать ли Трампа в политических правах

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что Сенат Конгресса США должен принять решение о том, ограничивать ли в политических правах бывшего американского лидера Дональда Трампа после того, как он отказался от дачи показаний в рамках процесса импичмента. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов после возвращения в Белый дом из штата Делавэр.

Ему был задан вопрос, считает ли он, что Трамп должен быть лишен "политических прав". "Ему было предложено прийти и дать показания, он решил этого не делать. Пусть Сенат решает это", - ответил Байден.

Адвокаты бывшего американского лидера Брюс Кастор и Дэвид Шон 4 февраля заявили, что Трамп не планирует под присягой давать показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента. До этого обвинители от Палаты представителей Конгресса США направили письмо, в котором потребовали, чтобы бывший американский лидер дал показания под присягой в рамках процедуры его импичмента с 8 по 11 февраля. Они также требовали, чтобы Трамп дал ответ на данный запрос не позднее 17:00 пятницы 5 февраля (01:00 мск субботы 6 февраля). Обвинители настаивали на том, что имеют право расценить возможный отказ бывшего президента давать показания как свидетельство в пользу его виновности.

Импичмент Трампа

Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ уже был передан в Сенат. Сам процесс начнется в верхней палате 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.