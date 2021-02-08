В Пентагоне заявили, что Россия и Китай все активнее конкурируют с США на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай все более активно конкурируют с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке, в том числе в военной сфере. Такое мнение выразил в понедельник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи.

"Хотя Советского Союза больше нет, Соединенные Штаты сталкиваются с нарастающей конкуренцией в регионе со стороны России и Китая. Обе эти страны добиваются мощи и влияния посредством комбинации дипломатических, военных и экономических средств", - сказал американский военачальник, выступая на интернет-семинаре, который был проведен вашингтонским Институтом Ближнего Востока. С его точки зрения, "это создает еще один слой напряженности и нестабильности в и без того сложном регионе".

"Россия и Китай в 2020 году использовали в своих целях продолжающиеся региональные кризисы, финансовые и инфраструктурные потребности, ощущение сокращения масштабов взаимодействия США [со странами в этой части света] и возможности, появившиеся вследствие пандемии, для продвижения своих целей на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Южной Азии, чтобы <...> закрепиться там", - считает Кеннет Маккензи.

С точки зрения генерала, "Россия стремится подорвать влияние США и укрепить собственную идентичность глобальной державы". "Ее взаимодействие [со странами] в зоне оперативной ответственности СЕНТКОМ также объясняется рядом экономических факторов - от сохранения соглашений на добычу нефти до расширения доступа России к рынку ядерной энергетики, торговле и продаже оружия. Действия России в регионе включают установление непреходящего военного присутствия в Сирии, где она регулярно вмешивается в кампанию глобальной коалиции по борьбе с ИГ (запрещена в России), установление долгосрочного присутствия благодаря договору аренды на 25 лет военно-морской базы Тартус в Сирии и находящейся поблизости в Судане Фламинго-Бей", - полагает командующий.

"В сентябре 2020 года в ответ на опасное увеличение несанкционированных и небезопасных контактов россиян с коалиционными силами [в Сирии] СЕНТКОМ развернул <...> станцию радиолокационного слежения и БМП Bradley на востоке Сирии и увеличил число боевых патрульных вылетов сил США [в этом районе]", - сказал Маккензи.

"Я ожидаю, что Россия продолжит бросать вызов присутствию США по мере появления благоприятных возможностей, представляя себя как альтернативу Западу, пытаясь выступать посредником в региональных конфликтах, поставляя вооружения без ограничений в отношении конечного пользователя, предлагая военные навыки и познания, принимая участия в региональных и многосторонних организациях и военных учениях. Взаимодействие России с партнерами в регионе будет продолжать представлять собою во многом сделки и размены. Тем не менее стратегические задачи Москвы в регионе включают в себя укрепление ее статуса глобальной державы, противодействие влиянию США и расширение собственного влияния", - утверждал командующий.

Между тем, добавил он, "текущие интересы Китая в регионе являются в основном экономическими".

О СЕНТКОМ

В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят Центральная и Южная Азия, Ближний Восток и часть Северной Африки. В общей сложности речь идет о 21 государстве после реорганизации января текущего года, в результате которой в зону ответственности командования перевели Израиль. Ранее за Израиль отвечало Европейское командование ВС США.