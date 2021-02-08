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Байден не будет внимательно следить за процессом импичмента Трампа в Сенате

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент сосредоточится на предложенном им плане мер по стимулированию экономики в условиях коронавируса

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не станет уделять много внимания процессу в Сенате Конгресса США по импичменту в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа, а вместо этого сосредоточится на своей собственной повестке. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

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"Я думаю, что из его графика и его планов становится ясно, что в течение этой недели он не станет проводить слишком много времени, наблюдая за разбирательством, если вообще будет", - сказала она.

По словам Псаки, вместо этого президент сосредоточится на предложенном им плане мер по стимулированию экономики в условиях коронавируса. "Он будет оставаться в тесном контакте со спикером [Палаты представителей Конгресса Нэнси] Пелоси, лидером [демократического большинства в Сенате Конгресса Чаком] Шумером и рядом официальных лиц на [Капитолийском] холме по поводу своего плана. И именно этого они от него хотят: чтобы он оставался сосредоточен на этом", - пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, у Байдена нет конкретных предпочтений по поводу того, как именно проводить процесс импичмента, в том числе и в отношении каких-либо временных рамок. "Он оставит вопросы темпов, процесса и механизмов разбирательства в рамках импичмента членам Конгресса", - подчеркнула Псаки.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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