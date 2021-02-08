В Минобрнауки считают, что вузы РФ готовы вернуться к очному обучению

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вузы России готовы вернуться к очному формату обучения, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Вузы готовы, безусловно [к тому, чтобы вернуться к очному обучению]. <…> По мере развития ситуации мы планируем, что в ближайшие 2-2,5 недели ситуация будет меняться и абсолютное большинство вузов вернется к нормальному учебному ритму", - сказал он.

Фальков добавил, что преподаватели смогут выбирать, возвращаться ли им к очному формату обучения. "Те преподаватели, кто в силу разных причин, в том числе в силу возраста, не хотели бы возвращаться, им будет предоставлена возможность участвовать в учебном процессе, общаться со студентами удаленно", - отметил он.

Ранее Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам вернуться к очным занятиям с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и с учетом особенностей распространения коронавируса в конкретном регионе. Приказ об этом за подписью Фалькова размещен на сайте ведомства.