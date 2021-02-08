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Российский судья стал вице-председателем суда ООН

Кирилл Геворгян будет вице-председателем Международного суда ООН три года

ГААГА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский судья Кирилл Геворгян назначен вице-председателем Международного суда ООН. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе суда.

Как отмечается в документе, "судья из США Джоан Донохью была избрана председателем, а судья из России Кирилл Геворгян - вице-председателем, каждый на срок в три года".

Ранее должность председателя инстанции занимал сомалиец Абдулкави Ахмед Юсуф, а вице-председателем являлся Сюэ Ханьцинь из КНР.

Международный суд, учрежденный в соответствии с уставом ООН в 1945 году, является главным судебным органом организации. В компетенцию входит рассмотрение споров между государствами и вынесение консультативных заключений. Он состоит из 15 судей.

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