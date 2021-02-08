Минск инициирует экстрадицию из Латвии оппозиционного политика Валерия Цепкало

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии направил документы в Генеральную прокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции бывшего претендента на пост президента республики Валерия Цепкало. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Беларусь-1".

По данным телеканала, Цепкало обвиняется по ряду коррупционных преступлений и в получении взяток в особо крупном размере.

Валерий Цепкало, которому Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, уехал из Белоруссии в конце июля минувшего года с двумя детьми из-за поступившей, по его словам, информации о готовящемся задержании. Вначале он был в России, затем перебрался на Украину. В середине августа вслед за Цепкало из Белоруссии в Москву, а затем на Украину уехала его супруга, которая активно участвовала в избирательной кампании другого кандидата в президенты Светланы Тихановской. Далее они отправились в Польшу, а в настоящее время семья Цепкало проживает в Латвии.

Ранее Следственный комитет Белоруссии направил документы на экстрадицию из Польши основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. В следственном ведомстве также сообщили, что Минск направил документы на экстрадицию из России четырех граждан Белоруссии, причастных к организации в прошлом году беспорядков после президентских выборов в республике.

В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.