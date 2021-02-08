Президенты Финляндии и Франции обсудили ухудшение отношений России и ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном ухудшение отношений между Россией и ЕС. Об этом сообщила в понедельник канцелярия финского президента.

"Президенты разделили обеспокоенность в связи с действиями России, результатом которых стало быстрое ухудшение отношений между Европейским союзом и РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили там, главы государств в разговоре затронули текущую ситуацию с коронавирусом и производство вакцин, а также тему "баланса в отношениях сверхдержав и подчеркнули важность диалога".

5 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По их итогам Боррель заявил, что сейчас ЕС и РФ "рассматривают друг друга больше как конкурентов, соперников, чем как партнеров". В свою очередь Лавров признал, что в Москве уже привыкли к односторонним рестрикциям ЕС, не имеющим легитимного основания. В связи с этим, подчеркнул он, Россия выстраивает свою жизнь, "исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе".