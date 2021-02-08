Байден обсудил с премьером Индии "укрепление региональной архитектуры"

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел в понедельник телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди и обсудил среди прочего "укрепление региональной архитектуры" в рамках формата Четырехстороннего диалога по безопасности (также известен как "четверка") с Австралией и Японией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры согласились продолжать тесное сотрудничество для продвижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, в том числе поддержки свободы навигации, территориальной целостности, а также укрепления региональной архитектуры с помощью "четверки", - говорится в документе.