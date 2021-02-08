Байден 10 февраля посетит Пентагон

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Джо Байден в среду, 10 февраля, намерен посетить Министерство обороны США. Об этом заявил в понедельник на брифинге помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

"Нам предстоит напряженная неделя. Мы ждем в среду визит главнокомандующего - президента Байдена", - сказал Кирби.

"Он встретится с руководством министерства, а также выступит перед его сотрудниками. Я не могу сказать точно, о чем пойдет речь", - добавил Кирби.

4 февраля Байден посетил Госдепартамент, где выступил с речью об основных целях и задачах внешней политики Соединенных Штатов. В частности, он обещал усилить давление на Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека, однако отметил, что у Москвы и Вашингтона есть общие интересы, по которым возможна работа.