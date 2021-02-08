Экс-глава МИД Югославии назвал непристойным и оскорбительным письмо Байдена Вучичу

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Поздравительное письмо президента США Джо Байдена, поступившее 5 февраля в адрес президента Сербии Александара Вучича, является необычным, непристойным и оскорбительным. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник экс-глава МИД Союзной Республики Югославия Живадин Йованович.

"Поздравление Байдена в адрес Вучича является необычным, непристойным и оскорбительным. Необычным потому, что поздравления не принято использовать для уведомлений о политических взглядах неделикатной природы. Непристойным потому, что суверенные и равноправные государства не читают друг другу лекции, а если такое случается, то это выражение гегемонии, а не демократии и союзничества, и уж никак не дружбы. Оскорбительным является то, что все это Байден делает, явно не понимая, что этим он бередит раны, нанесенные сербскому народу в 1999 году (агрессия НАТО против Югославии - прим. ТАСС), углубляет недоверие, вместо укрепления взаимоуважения", - говорится в заявлении Йовановича, поступившем в ТАСС.

Сербский политик и дипломат считает, что Байден мог прочитать свою лекцию Вучичу, хоть это и неприемлемо, по дипломатическим каналам. "То, как он сделал это - высокомерно, открытым письмом, - ранило чувства сербского народа и углубило недоверие", - считает экс-министр.

"Байден требует, чтобы Сербия смирилась с насильственным, незаконным похищением Косова и Метохии и признала часть своей территории независимым государством, что равняется поощрению беззакония и хаоса в Европе и мире. Позиция, что сила и угрозы выше всех международных законов, представляет собой опасное заигрывание, которое мировое сообщество в новом формате глобальных отношений решительно отбрасывает. Старые сигналы нового американского президента, упакованные в напоминания о 140-летних дипломатических отношениях, союзничестве в двух мировых войнах и вкладе сербской диаспоры в развитие и прогресс США, являются уловкой, которую сербская общественность распознает, понимает и с негодованием отвергает. Поразительно, что славная история отношений между двумя странами не обязывает Байдена исправлять ошибки своих предшественников по отношению к союзному сербскому народу, особенно ошибки с 1990 по 2000 год", - говорится в заявлении бывшего главы МИД.

Поздравление Байдена

Ранее президент США Джо Байден поздравил Сербию с предстоящим Днем государственности, указав на необходимость реформ и признания независимости непризнанного Косова. В ответ президент Сербии Александар Вучич заявил, что "позиции Белграда по признанию Косова ясны" и о признании не идет речь.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС. 14 февраля администрация в Приштине намерена провести внеочередные парламентские выборы, что дополнительно накаляет ситуацию в автономном сербском крае.