Reuters: власти Джорджии начали расследование попыток Трампа отменить итоги выборов

ТАСС, 9 февраля. Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер начал расследование попыток экс-президента Дональда Трампа отменить итоги проигранных им выборов 2020 года. Об этом со ссылкой на источник в местной администрации сообщило во вторник агентство Reuters .

"Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы", - сказал собеседник агентства. По его словам, расследование "относится к административному производству и выяснению фактов". "Все дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором", - добавил источник Reuters.

В январе газета The Washington Post со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора бывшего американского лидера с представителями властей Джорджии информировало, что Трамп путем запугивания требовал от Раффенспергера пересчета голосов. Секретарь штата, комментируя эту информацию, впоследствии заявил, что не хотел обсуждать по телефону с Трампом итоги выборов, но на него надавил Белый дом.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация.

Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.