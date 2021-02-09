Власти США заявили, что санкции могли усилить спад экономики в Венесуэле

ТАСС, 9 февраля. Американские санкции против Венесуэлы, в особенности против государственной нефтяной компании, вероятно, поспособствовали спаду экономики в Венесуэле с 2015 года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Управления отчетности правительства США.

По его данным, экономический спад наблюдался в стране почти целое десятилетие и усилился после введения серии санкций США в 2015 году. В частности, темпы сокращения ВВП Венесуэлы снизились с -6,2% в 2015 году до -35% в 2019 году. В 2020 году этот показатель вырос до -25%.

"Санкции, особенно в отношении государственной нефтяной компании в 2019 году, вероятно, поспособствовали более резкому спаду венесуэльской экономики, главным образом за счет сокращения поступлений от производства нефти", - сказано в документе. При этом подчеркивается, что неэффективное управление государственной нефтяной компанией и падение цен на нефть тоже повлияли на экономическую ситуацию в стране.

В докладе также говорится, что американские ведомства запрашивали у гуманитарных организаций информацию о возможном негативном влиянии санкций и в итоге приняли меры по смягчению негативных последствий. Например, Минфин США выдавал лицензии, разрешающие различные сделки, связанные с гуманитарной помощью в Венесуэле.

При Дональде Трампе, президенте США в 2017-2021 годах, была продолжена санкционная политика в отношении правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, начатая администрацией президента США Барака Обамы, который руководил страной в 2009-2017 годы. США ввели запрет на торговые операции с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании. Под санкции попали лица, "которые подрывают демократические институты Венесуэлы или препятствуют восстановлению конституционного правления" в стране. В январе 2019 года после обострения внутриполитической ситуации, когда председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, Вашингтон признал его временным главой государства. После этого дипломатические отношения между государствами были разорваны.

Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не настроена на вступление в прямой диалог с Николасом Мадуро. Об этом на прошлой неделе сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.