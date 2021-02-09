CNN: миссии с участием бомбардировщиков ВВС США в Норвегии начнутся в течение трех недель

ТАСС, 9 февраля. Американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer, отправленные США в Норвегию, приступят к выполнению первых миссий в течение трех недель. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN.

По информации ее военных источников, самолеты будут совершать вылеты в международном воздушном пространстве за Полярным кругом и в районе северо-западного побережья России. По утверждению источников, отправка Соединенными Штатами стратегических бомбардировщиков в Норвегию призвана помочь ВВС США более оперативно реагировать на действия России в Арктическом регионе.

2 февраля Европейское командование ВС США (ЕУКОМ) сообщило, что Соединенные Штаты впервые развертывают бомбардировщики В-1B Lancer в Норвегии. На авиабазу Орланд в скандинавской стране также отправятся 200 членов вспомогательного персонала из состава 7-го бомбардировочного крыла 12-й воздушной армии на базе ВВС США Дайес в штате Техас.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Бэрк ранее заявлял, что усиление российского военного потенциала в Арктике, в первую очередь развертывание крылатых ракет "Калибр", вызывает обеспокоенность у США и других стран НАТО.

Начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря прошлого года на брифинге для военных атташе обратил внимание на действия США и НАТО, которые увеличивают число учебно-боевых мероприятий у северных границ России под предлогом сдерживания РФ в Арктике. При этом он отметил, что российское "присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути, и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ".