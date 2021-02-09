Пять стран Микронезии заявили о намерении покинуть Форум тихоокеанских островов

СИДНЕЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Микронезийские государства заявили о намерении покинуть Форум тихоокеанских островов (ФТО) после назначения генеральным секретарем организации бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуна. Об этом во вторник сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти стран.

По ее данным, государства намерены выйти из организации в знак протеста против назначения новым генеральным секретарем ФТО представителя Островов Кука. Лидеры Кирибати, Маршалловых Островов, Науру, Палау и Федеративных Штатов Микронезии выступили с совместным заявлением, в котором указали, что начнут официальный процесс выхода из организации, поскольку "разочарованы назначением нового генерального секретаря" ФТО. Ранее эти страны выступали с предложением назначить на этот пост представителя Маршалловых Островов Джеральда Закиоса, что, по их мнению, соответствовало основным принципам организации и условному соглашению о ротации должности ее генерального секретаря.

Накануне парламент Палау поддержал решение президента страны Сурангеля Уиппса о выходе государства из ФТО. Уиппс заявил, что "государства южной части тихоокеанского региона стали доминировать" в ФТО, а решения, принимаемые организацией, отражают только их интересы и не учитывают нужды Микронезии.

Форум тихоокеанских островов - межправительственная организация, созданная для углубления сотрудничества между независимыми государствами Тихого океана и представления их интересов. Форум был основан в 1971 году, его полноправными членами являются 18 стран и заморских территорий. Если страны Микронезии выйдут из состава ФТО, в организации останется 12 государств, представляющих только южную часть тихоокеанского региона.