Министр обороны Великобритании заявил о растущей угрозе химических и биологических атак

ТАСС, 9 февраля. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что игнорирование некоторыми странами устоявшихся международных норм создает в мире угрозу химических и биологических атак. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью газете The Times.

"В глобальном смысле я считаю, что существует растущая угроза химической или биологической [атаки]. Зависит от того, что окажется под рукой у людей, которые пользуются интернетом", - пояснил министр. По его словам, именно интернет "придал ускорения" террористическим группировкам и властям стран, которые стремятся заниматься разработками соответствующих видов оружия.

Министр также рассказал о возможной опасности со стороны биоинженерии и синтетической биологии. "Думаю, к настоящему времени они уже в принципе существуют, но я не уверен, что их используют в полной мере. Очень сложно предсказать, по какому сценарию это пойдет", - подчеркнул он.